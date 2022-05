"Dem Kleingeldmangel zur Wehr": Sonderausstellung über das Notgeld

Aus Kirchenglocken wurden Kanonen, aus Münzgeld Munition: Sämtliche Metalle wurden im Ersten Weltkrieg für die Rüstungsindustrie gesammelt. Weil der Materialwert einer Münze größer war als der Nominalwert, war kaum noch Münzgeld im Umlauf. Um kleine Beträge überhaupt noch zahlen zu können, druckten Gemeinden und Städte ihr eigenes Geld. Das Moormuseum Ibmer Moor (Gemeinde Moosdorf) widmet dem Notgeld im Zuge der Internationalen Museumswoche eine Sonderausstellung. Eröffnung ist am Samstag, 7. Mai.

Kein gesetzliches Geld

"In folgenschwerer Zeit – Nimm Notgeld bereit" steht auf dem Notgeldschein von der Gemeinde Eggelsberg aus dem Jahr 1920. Darauf abgebildet ist das ehemalige Schloss Ibm. Weitere Notgeldscheine aus Moosdorf, Feldkirchen, Geretsberg, Tarsdorf, St. Pantaleon, Haigermoos, Lamprechtshausen und Ostermiething werden zu sehen sein. In Ostermiething florierte das Geschäft mit dem neuen Geld, das kein gesetzliches war: Mehr als 300 verschiedene Notgeldscheine wurden dort gedruckt. Warum? Die Scheine waren schön gestaltet, meist von einem Künstler. Für viele zu schön, um sie auszugeben.

Sammlerleidenschaft

Diese Hilfe in der Not weckte bei vielen den Sammelspaß. "Die Gemeinden bekamen Geld von Kaufleuten für diese Notgeldscheine, die dann von den Bürgern bei den Kaufleuten wieder eingelöst werden sollten. Und dann kamen die Sammler – und gaben die Notgeldscheine nicht mehr zurück", sagt Johann Gann. Der Flachgauer beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten mit Notgeldscheinen. 70.000 Scheine hat es in Österreich gegeben, 11.000 besitzt der Flachgauer, überwiegend aus den Innviertler und von Salzburger Gemeinden.

Gestaltungs-Hoppalas

Um die Sammler bei Laune zu halten, waren die Gemeinden in der Gestaltung recht erfinderisch. Viele engagierten Künstler, manchen passierten Gestaltungs-Hoppalas: "In Lamprechtshausen wurde ein Künstler beauftragt, der zeichnete die Kirche von Arnsdorf mit dem Hinweis auf Franz Xaver Grubers Geburtshaus. Der ist jedoch in Hochburg-Ach geboren. Der Künstler musste für seinen Fehler 2000 Kronen an die Gemeinde zurückzahlen", sagt Gann.

Öffnungszeiten: 7. Mai, ab 14 Uhr (Eröffnung), 8. bis 14. Mai, täglich von 14 bis 16 Uhr, 15. Mai von 10 bis 16 Uhr.