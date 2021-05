"Das Bundesheer bleibt im Raum Ried stark präsent"

Der Anlass ihres Oberösterreich-Besuches war die Kommandoübergabe an der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) in Enns. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) ging dann allerdings am Donnerstag in ihrer Ansprache ausführlich auf die jüngsten OÖN-Berichte über die Zukunft des Heeresstandortes in Ried ein.