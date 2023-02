"Da werden unsere Probleme im Alltag ganz klein"

Die Bilder der Zerstörung in der Türkei verfolgen Daniel Scharinger weiterhin.

Spürbar mitgenommen haben ihn die Bilder der Zerstörung, der Leichensäcke, der Verzweiflung und der Trauer: Pressefotograf Daniel Scharinger war zwei Tage lang im Erdbebengebiet in der Türkei unterwegs, um das Ausmaß der unvorstellbaren Katastrophe mit Bildern zu dokumentieren. "Da werden die Probleme, die wir so im Alltag haben, ganz klein", sagt er. Die Bilder bleiben Scharinger nicht nur auf der Foto-Speicherkarte in Erinnerung, er sieht sie auch immer noch vor dem geistigen Auge.