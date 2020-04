Außergewöhnliche Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – getreu diesem Motto organisiert das Team des Weltladens Schärding am Sonntag, 26. April, um 19 Uhr eine etwas andere Modenschau.

"Da Live-Veranstaltungen derzeit nicht möglich sind, verlegen wir den Catwalk ins Internet, sodass die Besucher bequem von zu Hause zuschauen können. Wer mag, kann sich dazu sogar mit Freunden per skype oder facetime verabreden und gemeinsam die Show genießen", sagt Claudia Diesenberger, Geschäftsführerin des Weltladens in Schärding. Mit den farbenfrohen Kleidern soll gerade in dieser intensiven Zeit "Freude und frischer Wind zu den Menschen nach Hause gebracht werden".

"Die organisatorische und technische Umsetzung dieser besonderen Modenschau unter Einhaltung aller Corona-Bestimmungen erforderte viel Kreativität", sagt Sandra Zebisch, Obfrau des Vereins "fair leben und handeln", der den Weltladen betreibt. "Wir haben die Vorführung der einzelnen Outfits aufgezeichnet. Dabei waren die Models, also unsere Teammitglieder und ihre Angehörigen, jeweils allein im Weltladen. Der Kameramann hatte die Kamera im Vorfeld aufgebaut und ließ sie einfach zehn Stunden durchlaufen, war also während der Präsentationen gar nicht vor Ort." Aus dem gefilmten Material wurde anschließend die Modenschau zusammengeschnitten, die am Sonntag auf YouTube gestreamt wird, "um den Live-Effekt zu erzeugen". Nach der "Premiere" kann das Video terminunabhängig auf der Homepage www.weltladen-schaerding.at angeschaut werden.

Tanzstimmung trotz Krise

"Die Hermänner folgen ganz dem wild brennenden Feuer in ihren Herzen, lassen die gewohnten Gefilde der Gemütlichkeit zurück und begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Irrungen und Wirrungen unserer Zeit." So stand es zumindest im Pressetext zum aktuellen Tonträger "Alles Tango" der Gesangskapelle Hermann geschrieben. "Tja, jetzt ist die Reise vorerst abgeblasen und Quarantäne angesagt. Aber ‘Alles Tango’ soll auch in Krisenzeiten Tanzstimmung und gute Laune vermitteln", sagt Stefan Gramberger, Bandmitglied und gebürtiger Innviertler. Das zweite, selbstgemachte Video der Gesangskapelle Hermann aus der Isolation gibt es ab sofort auf YouTube zu sehen: youtu.be.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at