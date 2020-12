Bei ihm zuhause, in seiner "Entwicklungs-Backstube", verarbeitet der Riedauer Lothar Kammerer ausschließlich österreichisches Getreide in Handarbeit zu Gebäck und Brot. Die wichtigste Zutat des gelernten Bäcker- und Konditormeisters dabei: Zeit. Backen ist für Kammerer bereits seit seiner Jugend eine Leidenschaft. "Meinen Meisterbrief habe ich mit 23 gemacht. Viele Jahre war ich für die Qualitätskontrolle und Entwicklungsarbeit für ein großes Unternehmen tätig und habe unsere Partnerbäcker in