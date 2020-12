Nach 25 Jahren als Geschäftsführer der Energie Ried wechseln Helmut Binder und Siegfried Liebich per 31. Dezember in die Pension. Die Neubestellung von Silke Sickinger (48) und Anton Eckschlager (49) als Geschäftsführer per 1. Jänner 2021 ist durch die Stadtpolitik auch formell bereits beschlossen – das sehr profitable Unternehmen Energie Ried befindet sich im Eigentum der Stadtgemeinde Ried.