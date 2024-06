Cannabis: Zahl der Anzeigen hält sich in Schärding noch in Grenzen

Seit April wird an der Grenze zu Deutschland stellenweise verstärkt kontrolliert.

Dicke Rauchschwaden und der Geruch nach Cannabis machten Polizisten in Schärding kürzlich auf einen 33-jährigen Autolenker aufmerksam. Die Beamten hielten den Fahrzeuglenker an und kontrollierten ihn. Im Rucksack des Mannes fanden sie Cannabiskraut und Suchtmittel-Utensilien. Außerdem gab der 33-Jährige zu, kurz vor der Kontrolle während der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Fälle wie diese sind in Schärding seit 1.