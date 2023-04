Campingplatz in Kasten: Positionen von Gemeinde und Pächter unverändert

Die Fronten in Kasten bleiben verhärtet. OÖN-Informationen zufolge wollten die Gemeinde Vichtenstein und der neue Pächter des Campingplatzes, die Kasten XO GmbH, bis Anfang April Klarheit schaffen, wie es mit der Liegenschaft in der Donaubucht weitergeht. Wie berichtet, sind sich Gemeinde und das Unternehmen uneins, was die grundsätzliche Fortführung des Campingplatzes in der Donaubucht betrifft.