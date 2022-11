Campingplatz in Kasten: Dauergäste müssen einem neuen Projekt weichen

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat der Vichtensteiner Bürgermeister Andreas Moser (VP) in den OÖN Gerüchte bestätigt, wonach der Campingplatz in der Ortschaft Kasten an ein Investoren-Duo verpachtet und in den kommenden Jahren generalsaniert werden soll. Benötigt worden ist dafür eine Machbarkeitsstudie mit positivem Ergebnis, die mittlerweile vorliegt.