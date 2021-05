Der Optimismus in der Veranstaltungsbranche wächst, so die Organisatoren der Braunauer Herbstmesse, die heuer vom 17. bis 19. September stattfinden soll. Die Zeichen stehen auf Lockerungen und weitere Öffnungsschritte, speziell auch in den Bereichen Sport, Kultur und Veranstaltungen, so Braunaus Messeleiter Herwig Untner. Die Kombination aus den Maßnahmen der Politik und der Impfkampagne scheine nun endlich zu greifen. "Somit sind wir optimistisch, was die Braunauer Herbstmesse angeht.