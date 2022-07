Der Obere Stadtplatz in Braunau soll sich im Rahmen mehrerer Aktionen an den Sommerferien-Wochenenden im Juli, August sowie im September "neu erleben" lassen. Unter dem Titel "Ferien am Stadtplatz" werde der Platz zum verkehrsberuhigten Treffpunkt, zur Bühne für Kunst und Kultur, zum Platz für Spiel und Bewegung, zum Raum für Begegnung und Unterhaltung, aber auch für Ruhe und Entschleunigung, so die Stadtgemeinde. Zudem ist der Citybus in Braunau, wie berichtet, an Samstagen von 2. Juli bis 10.