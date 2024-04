Braunau: Asylheim in Berufsschule vorerst stillgelegt

Vor etwas mehr als einem Jahr zogen die ersten 20 Asylwerber in die ehemalige Berufsschule in Braunau ein. Damals begleitet von vielen Sorgen – vor allem der Standort schien vielen, darunter auch politischen Vertretern, ungünstig, die OÖ Nachrichten berichteten. Das Gebäude liegt gegenüber der Handelsakademie Braunau. Bis zu 100 Menschen hätten in der Berufsschule aufgenommen werden können, die volle Kapazität wurde im gesamten ersten Jahr nie ausgenützt. Die höchste Belegung verzeichnete die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) im November und Dezember 2023, damals waren im Durchschnitt 90 Personen im umfunktionierten Schulgebäude untergebracht. Vorwiegend Familien fanden hier Asyl, minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge hingegen kaum.

Seit Anfang März aber steht die Unterkunft erst einmal wieder leer. "Die Betreuungseinrichtung in Braunau ist jetzt Teil unserer österreichweiten Vorhaltekapazitäten und kann im Bedarfsfall reaktiviert werden", sagt Thomas Fussenegger, Sprecher der BBU, auf Anfrage.

Resümee nach dem ersten Jahr: gut. "Wir haben die Eröffnung und den Betrieb in Braunau sehr positiv erlebt, es sind uns keine negativen Vorkommnisse bekannt. Unser Verhältnis mit der Gemeinde und der benachbarten Schule war immer und ist nach wie vor konstruktiv und wertschätzend", sagt Fussenegger.

Das bestätigt auch HAK-Direktor Thomas Silberhumer. "Es gab anfangs vor allem von Elternseite Bedenken, aber es war eine sehr gute Nachbarschaft. Es hat immer eine offene Kommunikation und gute Kooperation mit allen Zuständigen der BBU gegeben", resümiert der Schuldirektor.

Ins selbe Horn bläst auch VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher, der die Zusammenarbeit mit der Zentrale der BBU als auch mit den Zuständigen vor Ort als "hervorragend, man kann sagen vorbildlich" bezeichnet.

Polizei zeigte verstärkt Präsenz

Polizeilich relevante Vorkommnisse gab es im ersten Jahr keine. Die Polizei hat verstärkt Präsenz gezeigt, was vor allem die Sorgen der Bevölkerung zerstreut haben dürfte. "Es hat im ganzen ersten Jahr keine Probleme gegeben, wir haben uns regelmäßig dort sehen lassen", sagt Braunaus Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger.

In der Betreuungseinrichtung setze man mithilfe von Security-Mitarbeitern, Sozialbetreuern, Psychologen und Pflegepersonal auch auf einen strukturierten Tagesablauf der Bewohner. "Es gibt eine strikte Hausordnung, an die sich alle halten müssen. Das beinhaltet auch, dass sie zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in der Unterkunft anwesend sein müssen", versprach Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer im Vorfeld der Eröffnung. Es gab strenge Ein- und Ausgangskontrollen im Schulgebäude, das ist auch eine Schutzmaßnahme für die Asylwerber selbst.

Die Braunauer Berufsschule wurde, wie mehrmals berichtet, nach dem Schuljahr 2018/2019 geschlossen, das Gebäude mittlerweile an einen Braunauer Unternehmer verkauft, der dieses an die BBU vermietet.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

