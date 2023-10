"Bodenständiges" Kunstprojekt für neues Gemeindeamt Eggelsberg

Die Marktgemeinde Eggelsberg ist bekannt für den Automatisierungsriesen B&R, das Ibmer Moor und die Brauerei Schnaitl, die seit mehr als 180 Jahren privat geführt wird. Wie vielfältig die Gemeinde noch ist, veranschaulicht ein Kunstprojekt von Heidi Zenz. Die ortsansässige Künstlerin hat in allen 28 Ortschaften Erde gesammelt, bearbeitet und diese Farbvielfalt in Plexiglasrahmen in einer zwei Meter langen Installation im neuen Gemeindeamt Eggelsberg in Szene gesetzt.