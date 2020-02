Bezirksjägertag: Abschussplan erfüllt, Wald und Wild im (Klima-)Wandel

900 Gäste begrüßte Bezirksjägermeister Johann Priemaier im Aspacher Gasthaus Danzer zum Braunauer Bezirksjägertag, dem größten in ganz Oberösterreich. Gerald Kronberger, der heute als Bezirkshauptmann angelobt wird, hatte seinen ersten Arbeitstag im neuen Amt, hielt eine kurze Ansprache und übergab an seinen Kollegen aus der Forstbehörde, Peter Kölblinger. Dieser berichtete, dass der Abschussplan mit 102 Prozent übererfüllt wurde. Für 2020 wird in allen Jagden eine Begehung der Weiserflächen anstehen.

Der Abschussplan für das Rotwild wurde eingehalten, ein deutliches Ansteigen ist beim Schwarzwild zu verzeichnen. Der Abschuss war hier 2019 mehr als doppelt so hoch als noch im Jahr zuvor. Probleme bereitet weiterhin der Borkenkäfer. Die Aufgabe der Jäger werde sein, das Rehwild in den vielen neu entstandenen "Käferlöchern", die frisch gepflanzt wurden, zu bejagen. Zudem wird die Abschussplanverordnung, die knapp 25 Jahre alt ist, evaluiert werden.

Bezirksjägermeister Johann Priemaier, Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner, Delegierter Gottfried Stadler, Bezirksjägermeister-Stv. Robert Schweifer

Probleme durch Klimawandel

VP-Bürgermeister Karl Mandl betonte in seiner Ansprache: "Ja, wir haben auch bei uns den Klimawandel. Ja, wir haben auch bei uns den kranken Wald. Aber: Nein, die Jägerschaft hat diesen nicht verursacht. Und nein, die Jägerschaft wird diesen auch nicht beheben können." Sowohl für Grund- und Waldbesitzer als auch für Jäger werden die Probleme durch den Klimawandel größer, sagt auch VP-Landtagsabgeordneter Ferdinand Tiefnig.

Die Parteien müssten aufeinander zugehen und das Gespräch suchen. Geschlossenheit und Stärke forderte auch Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner. Ein Ziel müsse sein, das Image der Jägerschaft zu verbessern. Denn: "Die Jagd ist umstritten." Vermitteln will er jagdliche Werte wie Naturverbundenheit und -schutz, Tradition und Wertschöpfung aus der Natur. Zudem solle die Jagd jünger und weiblicher werden, sagt Sieghartsleitner.

Die Abschusszahlen 2019 Schalenwild: 12 Rotwild, 6438 Rehwild, 245 Schwarzwild; Niederwild: 2711 Hasen, 50 Schnepfen, 1114 Fasane, 1425 Wildtauben, 2330 Enten, 41 Gänse; Raubwild: 164 Dachse, 751 Füchse, 138 Baummarder, 249 Steinmarder, 57 Iltisse, 166 Wiesel; Sonstiges: 1 Waschbär, 2 Marderhunde.

Ehrungen am Bezirksjägertag im Gasthaus Danzer in Aspach

Goldener Bruch:

Alfred Angermair, Gilgenberg; Hermann Hofstetter, Geretsberg; Franz Höfer, St. Pantaleon; Johann Köllert, Gilgenberg; Karl Simku, Hochburg-Ach; Johann Schindecker, Friedburg; Oskar Strobl, Braunau.

60 Jahre

Erwin Aigner, Mauerkirchen; Ferdinand Bandzauner, Geretsberg; Sebastian Ellinger, Burgkirchen; Karl Karrer, Roßbach; Georg Mak, Schalchen; Matthias Schnaitl, Eggelsberg; Johann Webersberger, Lochen.

70 Jahre

Franz Brunner, Tarsdorf; Ernst Falterbauer, Schalchen.

Verdiente Weidkameraden

Alois Hofer, Perwang; Franz Höflmayer, Perwang; Andreas Strobl, Feldkirchen.

Raubwildnadel

Erwin Gessl, Hochburg-Ach; Richard Roitner, St. Peter am Hart; Anton Steinberger, Handenberg; Gregor Würzinger, Hochburg-Ach.

Medaillenböcke 2019/20

Gold: Robert Schweifer, Uttendorf;

Silber: Ferdinand Moser, Höhnhart; Alois Gerner, Maria Schmolln; Ferdinand Gramiller, Höhnhart;

Bronze: Karl Flieher, Weng; Rudolf Putscher, Polling.

Jagdhornbläserabzeichen:

Norbert Harner, Hochburg-Ach; Markus Gann, Schalchen; Manfred Matejka, Schalchen; Richard Ortner, Burgkirchen; Oskar Strobl, Braunau; Hermann Oberwimmer, Uttendorf; Siegfried Rahm, Handenberg; Susanne Reschenhofer, Handenberg; Gerhard Reschenhofer, Handenberg; Hubert Sporer, St. Georgen; Hannes Weilbuchner, Burgkirchen; Heinrich Meier, Handenberg.