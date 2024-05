"Bewusstsein schaffen für jene, die täglich gegen den Krebs kämpfen"

Spaß haben, eine gute Zeit mit Freunden verbringen und dabei auch noch etwas Gutes tun: Das verbindet der Esternberger Kistenlauf, der in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet. Der Gesamterlös der Veranstaltung (nähere Details siehe Infokasten) wird an die Kinderkrebsforschung St. Anna in Wien gespendet. Die Idee zu dieser Veranstaltung stammt von Lukas Himsl.