Berta Mayr, Seniorchefin der Fussl Modestraße, wurde am Montag in Wien mit dem "Austrian Wedding Award" für ihr Lebenswerk als Brautmodenhändlerin geehrt. Berta Mayr hat – neben ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Miteigentümerin und Chefeinkäuferin bei Fussl – auch den Brautmodensalon "Fussl Happy Day" am Stammsitz des Unternehmens in Ort im Innkreis betrieben.