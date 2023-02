Beim Verkehr drückt Rieder der Schuh am meisten

"Die Bürger sind das Herz einer Stadt. Euer Mitwirken macht den Unterschied." – So heißt es auf der Homepage von "Zukunft Ried". Die Stadtentwicklung tritt in Ried in eine neue Phase, das Schlüsselwort heißt "Bürgerbeteiligung". In sogenannten Stadtteilgesprächen wird seit 27. Jänner die Befindlichkeit der Bürgerinnen und Bürger Rieds ausgelotet.