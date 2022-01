Bauernfamilie mit Leidenschaft für Lebensmittel von der eigenen Milch

Die Idee einer Direktvermarktung geisterte schon seit mehreren Jahren durch die Köpfe von Margit und Gerald Kettl. In den vergangenen zwei Corona-Jahren wurde an der Umsetzung gefeilt, seit August 2021 ist der Milchhof Kettl in der Ortschaft Langdorf ein "Geheimtipp" geworden. Was klein begann, ist mittlerweile ziemlich gewachsen.