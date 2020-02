"Parkhaus statt Park, Beton statt Natur lautet die Devise", schrieben die Braunauer Grünen am Dienstag auf ihrer Facebookseite. Die Bauarbeiten für das umstrittene Parkhausprojekt in Braunau haben angefangen. Dazu veröffentlichte die Ökopartei ein Video, auf dem das Fällen eines Baumes zu sehen ist. Insgesamt seien, so die Grünen, mehr als 30 Bäume, die älter als 100 Jahre waren, im Brunnerpark zerstört worden.