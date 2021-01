Der Baustart zum Projekt "Generationenhaus Kleeblatt" in Lengau soll im Frühjahr erfolgen. Die Genehmigungen liegen vor, die Ausschreibungen für den dreigruppigen Kindergarten in Holzbauweise, einen Seniorentreff mit Tagesbetreuung und Freizeitgestaltung sowie die ersten 14 Einheiten mit "alternativen Wohnformen" können durchgeführt werden, so die Gemeinde mit Bürgermeister Erich Rippl.