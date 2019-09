Auszeichnung für bescheidenen Helden

Ohne zu zögern sprang Wolfgang Etzl aus Mayrhof in Passau in den Inn und rettete einen Mann aus dem Wasser. Für seine Heldentag erhielt der Innviertler nun eine Ehrung der Passauer Polizei und ist für die "Rettermedaille" des Freistaates Bayern nominiert.

Der dreifache Familienvater aus Mayrhof rettete einem 26-Jährigen in Passau vor dem Ertrinken. "Ich habe am Innsteg eine größere Menschen-Gruppe bemerkt und sah dann auch gleich einen Mann im Inn treiben", sagt der 48-Jährige. Etzl rannte daraufhin ans Ufer, zog sich bis auf die Unterhose aus, drückte noch schnell einer Passantin seine Wertsachen in die Hände und sprang in den zirka 15 Grad Celsius kalten Inn. "Der Mann befand sich zirka 50 Meter vom Ufer entfernt in einem Strudel neben dem Brückenpfeiler. Sein Körper tauchte immer wieder auf und ab", sagt Etzl, der beruflich als Vertriebsleiter tätig ist.

Einfach am Ufer stehen zu bleiben kam für den Innviertler keine Sekunde in Frage. "Ich habe nicht gezögert, da ich nicht einfach nur zusehen konnten. Ich bin sehr sportlich unterwegs, fahre Kanu, gehe laufen und bin viel mit unseren Hunden spazieren", sagt Etzl. Als er den jungen Mann erreichte, war dieser bereits bewusstlos. "Passanten haben uns einen Rettungsreifen zugeworfen. Es war zunächst aber nicht so einfach diesen zu erreichen, da sich die Schnur in den Büschen am Ufer verhedderte." Trotz der widrigen Umstände gelang es Etzl, die Schwimmhilfe zu erreichen. Rund 300 Meter vorm Brückenpfeiler entfernt konnten die beiden dann ans Ufer gezogen werden. Einige Meter weiter stromabwärts wäre es laut dem 48-Jährigen noch gefährlicher geworden." Dort hätten noch weitere, heftige Strudel auf uns gewartet." Der Gerettete wurde anschließend ins Spital gebracht.

Etzl antwortet auf die Frage, ob er im Nachhinein gesehen wieder einfach in den 15 Grad Celsius kalten Inn springen würde, um jemanden zu retten: "Ja, ich würde es wieder gleich machen. Man muss aber immer die jeweilige Situation einzeln bewerten." Als er im Wasser war, hatte er nur den einen Gedanken, dass er hoffentlich noch rechtzeitig den Ertrinkenden erreiche.

Seine Frau nahm’s locker

Nach seiner Heldentat ist der Innviertel heim nach Mayrhof zu seiner Familie gefahren und hat zuerst mal seine Frau Monika angerufen. "Sie hat das relativ entspannt aufgenommen. Sie kennt mich sehr gut", erzählt der Sportbegeisterte. Danach habe er versucht, etwas zu schlafen, war aber dafür dann doch etwas zu aufgewühlt.

Und was würde Etzl jemandem raten, der in dieselbe Situation wie er kommt? "Erstens: nicht wegschauen. Zweitens: in dem Umfang helfen, indem man in der Lage ist, einzugreifen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Zum zweiten Mal Lebensretter

Als Held sieht sich Etzl nicht, obwohl er bereits zum zweiten Mal einem Menschen das Leben gerettet hat. In seiner Studienzeit in Wien hat der Innviertler in den 1990er Jahren nämlich gemeinsam mit Freunden einen Mann von den U-Bahn-Gleisen gerettet. "Es war für mich selbstverständlich, etwas zu unternehmen und deshalb sehe ich mich auch nicht als Held. Das waren einfach Lebenssituationen, in denen es sich so ergeben hat, dass ich helfen konnte. Es gibt genauso Situationen, wo andere Fähigkeiten gefragt wären und ich weniger dazu beitragen kann", sagt der Vater von drei Töchtern.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Mayrhof Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at