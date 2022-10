"Für uns ist ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen", sagt Angelika Schwendinger, Direktorin der LWBFS in Andorf. Seit diesem Schuljahr wird an der Schule ein Vorbereitungslehrgang für die Berufsreifeprüfung im Fachbereich Gesundheit und Soziales angeboten. Möglich macht das eine Kooperation mit der HLBLA St. Florian bei Linz und dem dazugehörigen Bildungszentrum. Denn die Lehrgänge zur Berufsreifeprüfung dürfen in Österreich grundsätzlich nur von Bundesschulen durchgeführt werden.