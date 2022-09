Obwohl er nicht aus einer typischen Weinregion stammt, darf sich der gebürtige Prameter Raphael Buttinger Wein-Experte nennen. Der 33-Jährige ist als Diplom-Sommelier und Weinberater in der Domäne Wachau tätig. Er betreut Kunden aus Handel, Gastronomie und Hotellerie zwischen Bodensee und Wörthersee und sagt über seinen Beruf: "Ein lässiger Job!" Gastronomisches Blut ist von Geburt an in seinen Adern geflossen, haben seine Eltern doch den Prameter Hof in seiner Heimatgemeinde betrieben. "Dann