Auf Wiedersehen, liebes Handy: Schüler machten Selbstversuch

Fast alle Schülerinnen und Schüler einer der ersten Mittelschulklassen in Braunau haben das Experiment gewagt: Sie haben am Montagmorgen ihr Handy in der Schule abgegeben und es erst am nächsten Tag, nach dem Unterricht, zurückbekommen. Ihr Resümee: äußerst positiv. Die Hälfte gab an, dass der Verzicht einfach war. Negative Erfahrungen machten sie nicht, nur einer Person hat das Handy wirklich gefehlt. Manche befanden sogar, dass es ihnen ohne Handy besser ergangen ist.