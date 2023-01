Auf Vater folgt Sohn: Gasthof Sternbauer hat neuen Wirt

Neuer Chef am Zapfhahn: Christoph Sternbauer

Es ist mittlerweile eher die Ausnahme als die Regel: Beim 1930 eröffneten Gasthof Sternbauer in Neuhofen hat sich die Frage, ob die lange Familientradition weitergeführt wird, nicht gestellt. Mit 1. Jänner hat August Sternbauer, der vor 40 Jahren daheim begonnen hat zu arbeiten, den Gasthof an seinen Sohn Christoph übergeben. "Für mich stand schon früh fest, dass ich einmal in der Gastronomie arbeiten möchte.