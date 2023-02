Auf den höchsten Gipfeln Europas

Den Weg nach oben haben sie fest im Blick. Ein Griff folgt dem nächsten. Von Fels zu Fels hanteln sich die professionellen Kletterer in Richtung Gipfelkreuz. Das Kamerabild zeigt traumhafte Ausblicke auf imposante Bergketten. Man schweift in die Ferne. Gleichzeitig wird die Besteigung aber hautnah begleitet. Man kennt sie, die TV-Dokumentationen in den Gebirgszügen dieser Welt. Und man kennt sie, die Frage, welches Team hinter diesen beeindruckenden Aufnahmen steht.