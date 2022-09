Was am Anfang als Hirngespinst abgetan wurde, gilt heute als Wahrzeichen der Stille-Nacht-Gemeinde Hochburg-Ach: der Friedensweg zu Ehren des Komponisten Franz Xaver Gruber. Seit zehn Jahren lockt der rund zwei Kilometer lange Rundweg mit imposanten, drei Meter großen Skulpturen die Besucher aus nah und fern an. Wie viele ihn schon gegangen sind, das könne man nur schwer schätzen, sagen Mitglieder der Franz-Xaver-Gruber-Gemeinschaft.