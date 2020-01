Attic Home: Modern und auch leistbar

Die beiden sind nicht nur geschäftlich, sondern auch privat ein Paar. Attic-Home heißt das Haus, das in den nächsten Jahren von jungen Paaren, aber auch älteren Semestern gekauft werden soll. Die Architektur ist zwar auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig, bietet aber viele Vorteile. Die drei Standardmodelle (Solo, Allround und Family) bieten zwischen 57 und 135 Quadratmeter Wohnfläche. Die Kosten sind auf den ersten Blick kaum zu glauben: 55.333 Euro kostet die kleine Version, 72.000 die mittelgroße und 85.000 das Family-Produkt.

"Vor einigen Jahren haben wir selber mit dem Gedanken gespielt, ein Haus zu bauen. Die horrenden Preise für ein Eigenheim haben uns aber schockiert. "Wir sind noch jung, reisen gerne und wollten nicht unser gesamtes Geld in ein Haus stecken, das wir dann bis ins hohe Alter abbezahlen", sagt Stefanie Kasper. "Bei unseren vielen Reisen sind wir auf den Haustyp ,Nur Dach‘ gestoßen", so die gebürtige Pollingerin. Sie hat die HTL in Braunau besucht und macht momentan den Meisterkurs für Elektrotechnik. Sie hat auch bei der Firma PCE in der Qualitätssicherung gearbeitet. Lucas Krautgartner hat ein Studium der Fächer Englisch und Geschichte für das Lehramt begonnen. "Nach ein paar Semestern habe ich aber gesehen, dass das nicht das Richtige für mich ist", so der 25-jährige Jungunternehmer.

Sein Wissen über Häuser hat er sich bei verschiedenen Baufirmen angeeignet. Schon während seiner Schulzeit hat er unter anderem als Dachdecker, Spengler, Maurer, Zimmerer, Brandschutztechniker gearbeitet.

Seit rund zweieinhalb Jahren ist das Duo, das in Weilbach wohnt, davon besessen, das Attic-Home für den österreichischen Markt vorzubereiten. "Planung, Statik, Wärmeberechnungen, Energieausweis, da war viel Vorarbeit notwendig", sagt Lucas Krautgartner. Seit einigen Wochen steht in Gurten ein Musterhaus vom Typ Attic Allround mit einer Wohnfläche von 91,8 Quadratmetern. Das Haus gehört der Mutter von Lucas Krautgartner und wird vorerst noch als Musterhaus genutzt.

Das Haus mit dem Dreieck

Ist ein Haus in dieser Preisklasse billigst gebaut? "Der Preis ist möglich, weil die Häuser alle nach dem- selben Prinzip konzipiert sind. Alle Materialien sind vorgefertigt. Wir achten darauf, dass nur hochwertige Produkte zum Einsatz kommen und zwar von regionalen und namhaften Partnerfirmen (z. B. Josko, Velux). Das Design mit dem Dreieck hat einige Vorteile. Wir sparen uns die Wände, erreichen trotzdem eine extrem stabile Bauform. Auch vom K-Wert sind wir im Niedrigenergiehaus angesiedelt. Und natürlich kann auch eine Wohnbauförderung beantragt werden", entkräftet Stefanie Kasper eventuelle Vorurteile. Das Musterhaus in Gurten ist mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, in Verbindung mit Infrarot-Paneelen und einem gemütlichen Schwedenofen. Es sind aber auch viele andere Heizarten (Fußbodenheizung usw.) möglich. Die Dachschräge ist ideal für den Einsatz von Photovoltaik.

Das Design ist für unsere Breiten doch sehr gewöhnungsbedürftig. Werden da Probleme erwartet? "Es trifft sicher nicht jeden Geschmack. Aber das ist bei Flachdächern auch nicht anders. Wir haben schon viele Gemeinden abgefahren und nachgefragt. Es schaut nicht so aus, als ob wir mit dem Design Probleme bekommen werden", sagt Lucas Krautgartner.

Eine große Besonderheit der Attic-Häuser ist auch die Bodenplatte der Häuser. Sie sind aus Holz und dadurch besonders umweltfreundlich.

Tag der offenen Tür im Attic-Home in Gurten am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Februar, von 10 bis 18 Uhr. Voranmeldung erwünscht unter office@attic-home.at oder Telefon 0650/583 47 83.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at