Ante Bajic: "Diese Saison wollen wir ein anderes Gesicht zeigen"

Heute um 19 Uhr fordert Rapid Wien im heimischen Allianz-Stadion den italienischen Spitzenclub AC Florenz. Im Hin- und Rückspiel geht es um den Einzug in die Conference-League. Für den Altheimer Ante Bajic, der vorgestern seinen 28. Geburtstag feierte, ist es das bisher größte internationale Spiel seiner Karriere. Der Innviertler kommt nach einer Bänderverletzung immer besser in Form und traf zuletzt im Europacup und in der Bundesliga.