An neuem Großfurtner-Standort in Lambrechten wird nicht geschlachtet

Nach umfangreichen Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten hat das große Innviertler Schlachtunternehmen Großfurtner an seinem neuen Standort in Lambrechten den Betrieb aufgenommen. Geschlachtet werde an diesem Standort aber nicht, wie das Unternehmen zur Erleichterung von Anrainern ankündigt.