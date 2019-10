Nicht ganz „störungsfrei“ ist die Amtsleitersuche in zwei Marktgemeinden verlaufen. In Pram ist die Stelle neu ausgeschrieben, in Eberschwang wird am 1. Jänner 2020 ein neuer Amtsleiter seinen Dienst antreten. Die Rieder Volkszeitung hat nachgefragt warum, trotz bestehender Dienstverhältnisse, in den beiden Gemeinden ein neuer Amtsleiter bestellt wird.