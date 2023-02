Alleinerziehend sein – was bedeutet das?

Sie jonglieren rund um die Uhr Kinder, Arbeit und das Finanzielle: 270.000 Alleinerziehende gibt es in Österreich. Überwiegend sind es Frauen, nämlich 223.600. Was es heißt, alleine für alle und alles verantwortlich sein zu müssen, weiß Annemarie Kastinger nur zu gut. Die Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision war 15 Jahre verheiratet und ist Mutter von drei Töchtern. Die jüngste wurde mit Down-Syndrom geboren. Nach der Scheidung lebte sie acht Jahre mit ihren Kindern alleine.