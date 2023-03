Alexander und sein Weg zu Gott

Noch heißt er nicht offiziell Alexander, aber bald. Zu Ostern wird der junge Afghane getauft und ändert seinen Namen. Den jetzigen will er öffentlich lieber nicht verraten, zu groß ist die Angst vor Konsequenzen aus dem alten Heimatland. Sein Vater und sein Bruder wurden in Afghanistan ermordet. Die Taliban zwangen ihn 2016 zur Flucht nach Europa, viele Stationen hat er hinter sich. Zur Zeit lebt und arbeitet er in Braunau.