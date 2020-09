"Alarmanlage": Corona-Virus taucht in Abwässern vor Krankheitsausbruch auf

Wann hat das Coronavirus Einzug in Europa gehalten? Diese Frage beschäftigt Forscher seit Ausbruch der Pandemie. Offenbar war das Virus in Italien schon einige Monate vor dem Ausbruch in Abwässern nachgewiesen worden. Wie sicher ist ein Test von Abwässern und welche Erkenntnisse können daraus gezogen werden?

Der Rieder Pathologe Milo Halabi ist nicht nur Mediziner, sondern er ist auch Experte für Wasseranalysen und Wasseruntersuchung. Gemeinsam mit dem Biologen Franz Zwingler betreibt er in Ried ein Institut für Trinkwasseruntersuchung. Wir haben bei Milo Halabi nachgefragt, wie er diese Testungen einschätzt.

Abwasser als "Alarmanlage"

"Es stimmt, dass es Projekte gibt, die sich mit dem Nachweis von Virus-RNA im Abwasser als ,Radar‘ für das Auftreten und die Verbreitung des Virus beschäftigen", so Milo Halabi.

Der Nachweis von Spuren des Virus sei vor dem Auftreten von Symptomen der Menschen möglich: "Es gibt Arbeiten, die SARS-CoV-2 RNA im Abwasser nachweisen können. Teilweise sogar, bevor es zum Auftreten von Symptomen in der Bevölkerung kam – sogar schon Monate vor dem Auftreten", erklärt der Pathologe. Das könne zwar hilfreich sein, "um als Alarmanlage zu dienen", aber: "Es hilft eigentlich nicht in der Eindämmung oder Verhinderung der Ausbreitung. Die kann ja nur von uns Menschen durch unser Verhalten gesteuert werden." Zudem seien die Methoden zum Nachweis sehr aufwendig. "Es gibt keine Schnelltests, die Tests sind sehr teuer, und die Aussage kann aus meiner Sicht höchstens dazu beitragen, lokale Maßnahmen zu forcieren", erklärt der Mediziner und Wasserexperte. Der Aufwand sei insofern sehr groß, als praktisch alle regionalen Abwasser- und Kläranlagen monitorisiert werden müssten. "Das ist kein leichtes Unterfangen!"

Die Idee hinter den Untersuchungen von Abwässern sei grundsätzlich jene, dass unsere Ausscheidungen schon lange vor einem Ausbruch diesen ankündigen können.

Milo Halabi Bild: rokl

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at