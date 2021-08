Absolute in der Hälfte aller Gemeinden

St. Georgen ist seit jeher eine blaue Hochburg. "Den Hebel haben wir mindestens schon seit der Nachkriegszeit in der Hand", sagt Franz Wengler, Bürgermeister des 430-Seelen-Ortes. In der Gemeinde gibt es zwei Fraktionen: die FP belegt fünf Sitze, die VP vier. In der nächsten Periode werden die Mandate auf 13 erhöht, "wobei meiner Meinung nach neun für eine Gemeinde in unserer Größe absolut ausreichend wären", sagt Wengler.