Bitter. Unfair. Schwer zu begreifen. Ein Schlag ins Gesicht. Schmerzhaft. So beschreibt Daniel Hauser die am Montag getroffene Entscheidung des Oberösterreichischen Fußballverbandes (OÖFV), zum zweiten Mal in Folge die Fußball-Meisterschaft im Unterhaus zu annullieren. Und zum zweiten Mal in Folge trifft es die Waldzeller auf Tabellenplatz eins der 2. Klasse West. Eine Position, für die sich der Trainer und seine Mannschaft in den vergangenen sechs Jahren abgemüht haben.