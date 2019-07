Abberufung von Wojak: "Wir haben uns so vieles ausreden können"

Ab heute, Montag, ist Georg Wojak nicht mehr als Bezirkshauptmann von Braunau tätig. Der Jurist wird – wie von den OÖN exklusiv berichtet – in die Abteilung Gesundheit des Landes nach Linz versetzt. Die rund 150 Mitarbeiter der Behörde wurden am Morgen in einer Dienststellen-Versammlung informiert. Landesamtsdirektor Erich Watzl und Peter Csar, oberster Personalvertreter der Landesbediensteten, waren anwesend. Auch wer die Bezirkshauptmannschaft interimistisch führt, soll bekannt gegeben werden.

Franz Zehentner, Bürgermeistersprecher des Bezirks Braunau, zeigte sich vor der Versammlung enttäuscht, dass so wenige Kollegen gekommen sind. Und er ist sauer auf seine eigene Partei, die ÖVP, für die er Jahrzehnte gearbeitet hat. Denn er hat erfahren, dass Amtskollegen im Bezirk von ÖVP-Führungspersonen auf Landesebene aufgefordert worden sind, heute morgen nicht zur BH zu kommen. Zehentner, der zunächst zu einer Protestaktion aufgerufen und danach wieder davon Abstand genommen hatte, und Bezirkshauptmann Georg Wojak haben ein enges Verhältnis und auch kein Hehl daraus gemacht.

Watzl bietet weitere Gespräche an

Die Gemeinde Lochen war mit dem aktiven Bürgermeister Franz Wimmer, dessen Vorgänger Johann Schweiberer und Amtsleiterin Maria Dorfinger vertreten. „Wir haben uns so vieles ausreden können“, lobt Schweiberer den in Kritik geratenen Wojak. Pfarrer Stefan Hofer lobte auch die gute Zusammenarbeit mit Wojak und verweist auf die ausgezeichnete Rede, die dieser beim Priesterjubiläum gehalten habe. „Es geht um einen Menschen und dann erfährt man so, dass er abgesetzt werden soll“, ergänzt Hofer.

Das Führungsverhalten sei nicht in Ordnung und es gehe auch um Rechtsstaatlichkeit, erklärt Erich Watzl und bietet allen Anwesenden weitere Gespräche an – im Anschluss an die Dienststellenversammlung. Bei der wolle er niemand anderen dabei haben.

Aus St. Johann sind Bürgermeister Gerhard Berger und Diakon Anton Baumkirchner gekommen. „Wojak hat uns bei der Aufarbeitung des Zeltunglücks so geholfen. Er hat extra seinen Urlaub unterbrochen und hat uns den Rücken gestärkt“, betont Baumkirchner. Berger ergänzt: „Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir niemals die Spendensumme von 400.000 Euro erreicht.“ Der zweite Jahrestag des Unglücks steht kurz bevor.

Wojak wird einerseits mangelnde Führungsqualität vorgeworfen, andererseits steht der Verdacht auf Amtsmissbrauch im Raum. Das Land übermittelt heute eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Ried. Der 59-Jährige soll rechtswidrige Weisungen erteilt haben, wonach von der Behörde ausgesprochene Strafen gegen Personen oder Betriebe reduziert oder in Ermahnungen umgewandelt wurden. Für Wojak gilt die Unschuldsvermutung.