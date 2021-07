Ab in den Urlaub!

„Warum in die Ferne schweifen?“ Martin Pumberger, Bezirkspolizeikommandant Warum in die Ferne schweifen, das Schöne liegt so nah? Das ist das Credo des Braunauer Bezirkspolizeikommandanten Martin Pumberger. Er wird seinen diesjährigen Urlaub – so wie in den vergangenen Jahren auch – hauptsächlich zu Hause verbringen. „Ein paar kleinere Ausflüge werden wir aber auch heuer wieder machen, Bergwandern in Tirol zum Beispiel oder einen Städtetrip nach Wien“, sagt