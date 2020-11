"Einbruch in Gewächshaus" titelte die Pressestelle der Polizei Oberösterreich am Samstagnachmittag eine Meldung. Bisher unbekannte Täter dürften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Engelhartszell durch Aufschneiden einer Plane Zutritt zu der Gärtnerei, die sich in unmittelbarer Nähe zum Stift Engelszell befindet, verschafft haben.