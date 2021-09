Die lange "Corona-Pause" wurde in der Furthmühle genutzt, um einige größere Sanierungen vorzunehmen. So wurde das Untergeschoß des Sägewerks drainagiert, das Wasserrad am Venezianergatter völlig erneuert und viele kleinere Instandhaltungsarbeiten erledigt. Dazu wurden rund 4000 ehrenamtliche Stunden von den Mitgliedern geleistet. "Von der öffentlichen Hand wurden rund 12.500 Euro investiert", so Prams Bürgermeisterin Katharina Zauner.