3200 Module: Neue Photovoltaikanlage geht am Scheuch-Hauptsitz in Betrieb

Am Hauptfirmenstandort in Aurolzmünster geht jetzt die größte Photovoltaikanlage im Netz der Energie Ried in Betrieb. 3200 Module liefern einen maximalen Tagesertrag von 8400 kWh. Das ist genug, um den Strombedarf des Standorts zu decken. "Wir sind Markt- und Kompetenzführer im Bereich Luft- und Umwelttechnik. Der logische nächste Schritt ist, auch im eigenen Unternehmen neue Maßstäbe zu setzen", sagt Scheuch-Geschäftsführer Stefan Scheuch und fügt hinzu: "Wer in Zukunft ein erfolgreiches