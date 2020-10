Karl Bürger hat zusammen mit Alfred Baumgartner und Franz Mühlberger 150 Jahre Eisenbahngeschichte aufbereitet: "Auf der Eisenbahn rund um Simbach und Braunau am Inn" kommt als 300 Seiten dickes Buch daher und erinnert unter anderem an Innkreisbahn und Mattigbahn sowie an vergangene Bahnstrecken von Simbach nach Pocking, Rotthalmünster und Kößlarn.