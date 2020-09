Zum 20sten Mal findet heuer die Gedenkfeier zur Erinnerung an die beiden NS-Lager in St. Pantaleon und Haigermoos/Weyer statt. Zu diesem Jubiläum lädt der Verein Erinnerungsstätte Lager Weyer/Innviertel am Sonntag, 4. Oktober 2020, um 18 Uhr zur Gedenkfeier und Kranzniederlegung bei der Erinnerungsstätte an der Moosach in St. Pantaleon ein.