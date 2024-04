1b-Regelung zwingt den FC Munderfing zu Spielgemeinschaft

Groß waren die Hoffnungen beim FC Munderfing nach dem Wiederaufstieg in die Landesliga West. 17 Punkte und Platz neun standen am Ende der Hinrunde für die Mannschaft um Trainer Philipp Penninger zu Buche. Auf das rettende Ufer waren es neun Punkte Sicherheitsabstand. Seitdem ist bei den Munderfingern der Wurm drin, die in der Rückrunde aus acht Spielen lediglich fünf Punkte holen konnten. Derzeit befindet man sich mit 22 Punkten auf dem zwölften Platz.