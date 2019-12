In Begleitung eines Justizwachebeamten betritt der Angeklagte den Saal 18 im Landesgericht Ried. Mit lediglich 19 Jahren hat es der junge Erwachsene aus dem Bezirk Braunau bereits in die Untersuchungshaft „geschafft“. Seit 15. Oktober befindet er sich in der Justizanstalt Ried. Er muss sich unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Nötigung vor Richter Stefan Kiesl verantworten.