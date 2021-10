17 Mal Gold für die starken Braunauer

59 Teilnehmer gingen bei den Oberösterreichischen Landesmeisterschaften aller Altersklassen mit Open Class für die CrossFit-Athleten in Lochen am See an den Start. Amagiak Misakian (SK Vöest Linz) konnte mit 136 Kilogramm im Reißen, 166 Kilogramm im Stoßen sowie 302 Kilogramm im Zweikampf drei neue Österreichische U20-Rekorde für sich verbuchen.