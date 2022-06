Sogar der Bundespräsident gratulierte in einer Briefbotschaft – das Fest zum 150-Jahr-Jubiläum der Fussl Modestraße am Samstagabend am Firmenstammsitz in Ort wurde zu einem "Familienfest" mit vielen Gratulanten. Die erfolgreiche Unternehmerfamilie Mayr feierte mit rund 1500 Gästen, davon etwa 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das runde Jubiläum. Dieses ging coronabedingt mit einem Jahr Verspätung (das Unternehmen wurde 1871 gegründet) über die Bühne.