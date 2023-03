Infektionswelle rollt durchs Land

Ob echte Grippe, grippale Infekte oder Corona: Die Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sprechen eine deutliche Sprache. Die Krankenstände haben sich innerhalb einer Woche vervielfacht. Exakt 279.514 ÖGK-Versicherte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher) waren in der vergangenen Woche in Österreich krankgemeldet - ein massiver Anstieg im Vergleich zur Woche davor (KW 10) mit 149.196 Krankenständen. Auch in Oberösterreich ist der Anstieg eklatant: Die