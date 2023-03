Immobilien-Firma nach einem Geschäft mit einer 83-Jährigen verurteilt

Am Landesgericht Wels fiel diese Woche ein Urteil, auf das die Bevölkerung in Gmunden seit Jahren mit Spannung gewartet hatte. Es geht um einen umstrittenen Immobilien-Deal im Jahr 2019. Damals erwarb die Altmünsterer Maximilianhof Immobilien GmbH für 750.000 Euro eine ehemalige Pension am Gmundner Traunsee-Ufer samt Bootshaus von Gertrude Neuwirth (83). Kritiker behaupten, die betagte Dame sei dabei über den Tisch gezogen worden. Die Immobilie in der Traunsteinstraße sei ein Vielfaches wert.