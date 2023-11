Ruhepol Wald: Im Palast der Stille

"Ich gehe in den Wald, um meinen Verstand zu verlieren und meine Seele zu finden." Hören Sie genau hin. Kein Autolärm, keine Stimmen und kein Rasenmäher. Nur das Rauschen der Blätter und das leise Knacken eines über dünne Äste huschenden Eichhörnchens. Endlich Ruhe. In der Stadt ist Stille ein rares Gut: All die akustischen Reize, die ständig auf uns einprasseln sind für unser Gehirn ermüdend. Jede Information will schließlich eingeordnet und verarbeitet werden. Und je mehr Informationen das